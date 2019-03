Kapret sølv i NM

sport

Fredag ble det arrangert norgesmesterskap i supercross i Alta sentrum. Arrangør Alta motorsportklubb hadde bygd en morsom og spennende bane med mange hopp og utfordrende svinger, så publikum fikk virkelig valuta for inngangspengene.

Det ble kun delt ut én NM-tittel på fredag, og den gikk til Kristoffer Holm fra Nordreisa. Han fikk tøff konkurranse fra Kautokeino-kjører Niillas Issat Juhan Kemi Hætta, som vartet opp med en kanonstart i finalen. Men langt mer rutinerte Holm smatt forbi tidlig i løpet, og holdt unna for sine argeste konkurrenter.

Det var ventet at Robert Lunden fra Tydel og Singsås-kjører Magnus Reiten ville gi Kristoffer Holm tøffest kamp om gullet. Men det var altså unge Niillas Issat Juhan Kemi Hætta som var nærmest.

– Jeg hadde et lite håp om å stikke av med NM-tittelen etter den gode starten, men det var vanskelig å holde unna for Kristoffer. Han var litt tøffere enn meg i den første skikkelige svingen og tok seg forbi. Men jeg følte at jeg hang bra med på tempoet, og var hele tiden klar til å ta tilbake førsteplassen hvis han skulle gjøre en feil. Det skjedde dessverre ikke. Men jeg er kjempegodt fornøyd med andreplassen. Det er moro å ta medalje i et norgesmesterskap, fastslår Niillas Issat Juhan Kemi Hætta.

Han satser på en ny medalje på lørdag. Da skal det kjøres nye NM-løp, denne gangen ute på Kvenvikmoen.

– Det blir spennende å se om man kan hevde seg like godt i morgen. Jeg satser på det. Jeg har veldig lyst på en medalje til, smiler han.

I rekruttklassen var det Alta-kjøreren Jan Even Wilhelmsen Romsdal som gikk til topps. Denne klassen hadde ikke NM-status, men de seks beste utøverne fikk premier for utmerket kjøring på stadioncrossen fredag ettermiddag.

NM fortsetter som nevnt ute på Kvenvikmoen på lørdag.

