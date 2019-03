Hederspris til Tunheim

sport

– Applausen runget over hele Alta sentrum da veteran Harald Tunheim ble overrakt SpareBank1 Nord-Norges hederspris for 2019. Den populære hundekjøreren og læreren ved Alta folkehøgskole har kjørt hund siden 1980-tallet og deltok i sitt første Finnmarksløp i 1989, skriver arrangøren på sine nettsider.

Slik lyder begrunnelsen:

– SpareBank1 Nord-Norges hederspris går til en person som har vært med å fremme Finnmarksløpet og langdistansekjøring med hund. Som deltaker er prisvinneren vant til å vinne. Personen innehar et usedvanlig sterkt konkurranseinstinkt. Vedkommende har lagt ned mange dugnadstimer på møtebordet for å jobbe med utviklingen av Finnmarksløpet. Han har hatt flere verv i Alta trekkhundklubb og har bidratt for sporten og løpet i mange år. Vi snakker altså om en mann som har bikka 60, men fortsatt kjører fra ungdommen. Han har fullført Finnmarksløpet 21 ganger, er alltid på topp 10 og har vunnet begge klasser. Totalt seks seire til nå. En av de aller største – en levende legende.