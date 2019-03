Er dette Alta IFs nye spiss?

sport

Etter at storscorer Vegard Braaten (31) la skoene på hylla etter fjorårssesongen har Alta IF vært på desperat jakt etter en ny spydspiss. Klubben har allerede hentet inn Brage Berg Pedersen på lån fra Tromsø IL, som for tiden blir omskolert til spiss. Med null scoringer på de første tre treningskampene er det ingen tvil om at de gule og blå har behov for en ekte målscorer.