Klar for å måle krefter med Finnmarksvidda

Fredag går Finnmarksløpet 2019 av stabelen. En dame som er klar for å vise hva hun er laget av er Linda Marie Monsen Vassdal (29). Allerede to uker før starten til et av verdens tøffeste hundeløp tok Linda Marie, som til daglig jobber som maskinfører, med seg bil, henger og hunder fra Svalbard og har de siste ukene hatt oppkjøringen sin i Alta.

– Jeg hadde tenkt å ta en vinterferie med hundene. Da fant jeg ut at jeg like så godt kunne prøve å kjøre løp i Norge på fastlandet for første gang. Når jeg nå først hadde unnagjort alt av logistikken med å få hundene hit, tenkte jeg dette kan være artig å prøve, sier den ivrige hundekjøreren, som til nå kun har kjørt hundeløp på Svalbard.

– I tillegg har jeg vært så heldig å få lånt hytta til Lise Ottem på Sarves, slik at oppkjøringen har vært helt perfekt.

– Var det vanskelig å få alle hundene fra Svalbard til Norge?

– Det går en godsbåt fra Svalbard til Tromsø hver tiende dag. Vi reiste med den, så fikk hundene stå på dekk i hengeren, slik at jeg fikk luftet de et par ganger i døgnet. Dessverre ble det storm og ruskevær som gjorde at jeg ble sjøsyk, og det tok et døgn lenger tid til Tromsø enn vi hadde beregnet. Jeg må innrømme at jeg trives bedre på fjellet enn til sjøs, ler hun.

Vassdal har holdt på med hundekjøring i syv år, hun ser frem til å kjøre sitt aller første Finnmarksløp med sine sibirske huskyer.

– Målet er å gjennomføre, forhåpentligvis med så mange friske hunder som mulig.

– Det er utrolig fint å drive på med hund, og ikke minst gir naturopplevelsene meg mye, forteller hun.

– Jeg hadde ikke planlagt dette veldig lenge, men jeg meldte meg på i september. Det blir artig å se om dette går bra. Tidligere har det stort sett bare vært turkjøring. Å være i en litt mer stressende løp-situasjon blir spennende, sier 29-åringen.

Hundekjøreren tenker å kjøre flere løp etter Finnmarksløpet, men medgir at logistikkproblemene ved å bo på Svalbard kan bli krevende.

– Jeg bor på Svalbard, og skal fortsette med det. Det er ganske dyrt og mye logistikk som som skal gå inn i planleggingen av å kjøre et hundeløp om du bor på Svalbard, sier maskinføreren.