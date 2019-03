Simon sikret sin første seier i norgescupen

sport

Sommeren 2016 flyttet Simon Manshadi Willassen (18), fra Alta til Lillehammer, sammen med kompisen Sander Simensen, for å satse for fullt på skikjøring.

To og et halvt år senere lyktes det endelig for 3. års-eleven ved NTG. Forrige helg vant Alta-gutten sin aller første konkurranse på seniornivå i Norgescupen. I slopestyle konkurransen på Vassfjellet kunne ingen hamle opp med altaværingen.

– Det var overraskende, men kjempegøy å endelig vinne. Fra tidligere har jeg en tredjeplass fra juniorklassen som beste plassering. Det er godt å se at hardt arbeid lønner seg til slutt, sier Willassen.

Som nevnt går skikjøreren sisteåret på Norges toppidrettsgymnas ved Lillehammer. 18-åringen har planen klar for hva han skal finne på etter høsten.

– Etter jeg er ferdig på NTG tenker jeg og flytte hjem til Alta igjen på høsten og spare opp penger. Så er planen å stå på ski hele vinteren, forteller Willassen, som ikke bare har planer om å teste bakkeforholdene i hjemlandet.

– Jeg blir nok å reise rundt i både Norge, Østerrike, og kanskje en tur til USA, drømmer ungguten, som forteller at han både blir å kjøre konkurranser og lage skifilmer.

Willassen måtte som mange altaværinger før han, flytte sørover for å satse fullt og helt på idretten sin.

– Når jeg var mindre, var det et godt miljø i Alta. Når jeg ble eldre dabbet interessen veldig av, og miljøet ble mye mindre. Jeg har ikke vært i bakken i Sarves på lenge. Interessen i miljøet er ikke det samme som det en gang var, sier den nybakte fraflyttede altaværingen.

– Målet er å leve av å kjøre på ski, og om jeg ikke får det til, så ønsker jeg å ha det så gøy som mulig og stå på ski så lenge kroppen tåler det. Heldigvis har jeg ikke hatt så mye skadeproblemer enda, avslutter han.