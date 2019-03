Markussen: – Nå har vi divisjonens beste midtbane

sport

Tirsdag formiddag ble det klart at Alta IF styrker stallen ytterligere, med en låneovergang for Tromsø-talentet Gustav Severinsen (18). Severinsen gjenforenes med Bryant Lazaro, som var hans tidligere sjef i TIL 2. Midtbanespilleren står oppført med 38 kamper og fire mål for TILs andrelag, ifølge fotball.no.