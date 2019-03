Ble nordisk mester

sport

Søndag møttes noen av de aller beste scotercrosskjørerne i Norge, Sverige og Finland til dyst i Nordisk mesterskap i finske Tornio.

Alta motorsportklubb hadde flere kjørere på startstreken, og den som gjorde det aller best var talvikingen Emil Mikalsen. Han konkurrerte i juniorklassen og vant to av tre heat. Han var med det langt foran sølvvinner Linus Dahlberg. Med to førsteplasser og én andreplass kapret han 70 poeng - 14 poeng mer enn Dahlberg. Klubbkamerat Patrick Lillevik ble nummer 13.

Jan Even Romsdal ble nummer fire i klasse junior 11-14 år. Birgitte Olsen kjørte inn til syvendeplass i dameklassen, mens Edvard Moland endte på åttendeplass i Pro stock-klassen. Niillas Issat Juhan Kemi Hætta fra Kautokeino ble nummer 13 i samme klasse. Simon Kjellmann endte som nummer ti i klasse Pro open.