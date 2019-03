Sur fjerdeplass i Vasaloppet

sport

Vasaloppet 2019 gikk av stabelen søndag morgen, og det ble en tøff affære for deltakerne. Snøfall sørget for at det 90 kilometer lange rennet fra Sälen til Mora i Sverige ble ekstra utfordrende. I svenske medier er det blitt kalt «det tøffeste noensinne».

Det gjorde det også vanskelig å rykke fra et stort hovedfelt. Over 30 løpere var fortsatt med i tetkampen lenge, men til slutt klarte Tore Bjørseth Berdal å stikke. Han fikk en liten luke som konkurrentene ikke klarte å tette. På annen- og tredjeplass kom lagkameratene Stian Hoelgaard og Torleif Syrstad, mens Andreas Nygaard endte på den sure fjerdeplassen.

John Kristian Dahl fra Kirkenes ble nummer 12 og Tverrelvdalen-bosatte Petter Eliassen endte på 14. plass. Daniel Strand fra Kviby og Alta gikk inn til 75. plass. Totalt 186 løpere stilte til start i konkurranseklassen i Visma Ski Classics-delen av Vasaloppet 2019. I mosjonistklassen var det som vanlig tusenvis av deltakere.