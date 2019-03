Tok nok en VM-bronse

sport

Anna Odine Strøm fra Alta IF imponerte stort under mix-konkurransen i VM. I første omgang strekte hun seg til 107,5 meter i Seefeld, men hun løftet nivået et steg videre i 2. omgang. Da landet hun helt nede på 102.5 meter og bidro sterkt til at medaljehåpet levde videre. Maren Lundby fulgte opp med 105.5 meter

Mens Tyskland og Østerrika var i en særklasse, sloss Norge mot Slovenia. Andreas Stjernen fikk ansvaret som ankermann. Det skilte kun 2,5 poeng før alle siste hopp. Peter Prevc sviktet, mens Stjernen sikret bronse under vanskelige forhold.

– Både Maren og Anna Odine leverte en meget god konkurranse, sa Ckistian Meyer, landslagstrener for damelaget.

– Ventetiden er noe av det verste. Jeg blir rett og slett dårlig, sa Anna Odine til NRK, etter at spenningen var utløst. Hun var svært fornøyd med andrehoppet.

Gullkampen ble avgjort til fordel for storfavoritt Tyskland.