Mister trolig sluttspillet

Håndballklubbene i Nordlysbyen har gått sammen om et bringserielag denne sesongen. Alta-guttene gjorde det fantastisk bra i starten, men den siste tiden har det ikke vært like mye å juble for. Alta IF tapte hjemmekampene mot Storhamar og Nøtterøy i Altahallen i begynnelsen av februar, og var helt avhengige av gode resultater i Oslo denne helga for å ha noen mulighet til å kvalifisere seg for sluttspillet.

Så langt har ikke det gått etter planen. Alta IF møtte Melhus/Gimse lørdag formiddag, og her tapte de med ett fattig mål. Oppgjøret endte 32-31 i Melhus/Gimses favør. Stillingen var 16-16 til pause. Sigve Åkerøy Pettersen gjorde det han kunne for å redde dagen, men selv ikke med 15 scoringer signert stortalentet klarte Alta-guttene poeng.

Noen timer senere var det Vestli som sto på motsatt banehalvdel. Vestli kjemper om seieren i avdelingen og ble som forventet litt for sterke for mannskapet fra nord. 16-8 til pause ble til 25-19. I dette oppgjøret var det Mats Berg som var Alta IFs mestscorende spiller med seks nettkjenninger.

Med to nye tap trenger Alta IF nærmest et mirakel for å kunne klare en plass blant de fire beste. Disse fire går videre til et nasjonalt sluttspill senere i vinter. Alta IF har fire poeng opp til Melhus/Gimse, som er på fjerdeplass for øyeblikket. De har fortsatt tre kamper igjen, og vil med poeng mot Vestli sette en effentiv stopper for Alta-guttenes sluttspilldrøm. Dette oppgjøret spilles lørdag kveld.

Alta IF har to kamper igjen. De møter Frogner og HK-72 Sande på søndag.