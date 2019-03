Følg streamingen fra Finnmarksmesterskapet i straffekonk her!

sport

Lørdagens uhøytidelige finnmarksmesterskap i straffekonkurranse i Finnmarkshallen sendes direkte her på altaposten.no. Utøvere på til sammen 27 lag har hentet fram mangeårig erfaring fra løkka i nabolaget, fra veggkonken i bakgården eller fra bedriftsfotballen og stilt inn skuddfoten i jakten etter heder og ære. Blir det laget til Liverpools målfarlige John Barnes, eller kanskje BetterThanBarnes slår til? FC Tåfræser i pulje C vil utvilsomt få trøbbel mot Neverfjord Løknappers, mens vi formoder at Sleivspark FC allerede har innsett at nivået tilsier en dag med stort sett bom. Damene i Buldoser Girls tar sikte på å brøyte unna all motstand, mens Kaffe & Sigg FC går for å bli best på pausespill.

Uansett - Altaposten er klar til å direktesende alle oppgjør, ved å følge lenkene under finner du hver enkelt stream fra de fire forskjellige banene. Kampene braker løs 09.30, vi skrur på kameraene omkring ti minutter før dette.

Her finner du direktesendingen fra BMBA-banen

Her finner du direktesendingen fra Bossekop Tannklinikk-banen

Her finner du direktesendingen fra Nornett-banen

Her finner du direktesendingen fra SmartDok-banen

Informasjon om puljeoppsett, resultater og annen informasjon finner du her.