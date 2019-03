Ett sleivspark fra gull

sport

Det var til slutt "Partydudes" som stakk av med seieren i mesterskapet. De scoret på alle sine avslutninger i finalen mot "Sleivspark FC", som besto av flere rutinerte ringrever med lang fartstid på fotballbanen. Johnny Henrik Skum ble syndebukk da han som eneste spiller bommet fra ellevemetersmerket.

– Det er ikke så mye å si. Straffesparket var rett og slett for dårlig plassert. Jeg ombestemte meg i siste liten, og det var nok til at gullet glapp. Veldig ergelig, sa en småskuffet Johnny Henrik Skum til A-sporten rett etter at "Partydudes" hadde mottatt beviset på at de er tidenes første finnmarksmestere i straffespark.

– Det var surt å tape finalen, men vi kan se tilbake på mange spennende oppgjør og et par viktige prestisjedueller som gikk i vår favør. Vi slo blant annet Svein Ove Thomassens lag to ganger, så det var ikke noe dårlig mesterskap fra vår side. Vi har skutt bra og hatt en meget god keeper, fastslo Jim Daniel Pettersen, Roger Pettersen og Roar Volden - alle gamle fotballhelter med legendestatus på "feil" side av brua.

De tre utgjorde "Sleivspark FC" sammen med Johnny Mathis Utsi og nevnte Johnny Henrik Skum.

– Vi har hatt det veldig artig i hele dag. Dette har vært et arrangement helt etter vår smak. Å stille opp her krever ikke at man er i tipp-topp fysisk form, noe som passer oss helt utmerket. Det holder lenge med en god fot og et godt fotballhode, smilte gjengen som ga de langt yngre guttene i "Partydudes" tøff kamp om gullet.

– Et par av spillerne våre var innom Finnmarkshallen på torsdag for å teste formen. De hadde ikke rørt en ball på et års tid. Selv valgte jeg å stå over generalprøven i frykt for å bli skadet. Det sier vel det meste om hvilken forfatning man er i. Likevel gjorde vi det jo meget bra, så vi har tydeligvis ikke helt glemt gamle kunster, lo Jim Daniel Pettersen.

Vinnerlaget besto for øvrig av Asi "Van der Saar" Ivarsson, Ovlla "Tarkowski" Sara, Fredrik "Neymar" Konst, Sebastian "Martinez" Holmvik og Christian "The Body" Kjellmann.

Arrangør for mesterskapet var BULs fotballgruppe. De er svært godt fornøyd med gjennomføringen av straffekonken som samlet totalt 27 lag.

– Dette var vært en suksess. Deltakerne har i hvert fall tilsynelatende hatt det moro her i Finnmarkshallen i dag. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, fastslo Martin Overvik, som selv må dele ansvaret for at hans eget lag røk ut lenge før finalen.

– Vi snakker ikke om det. Jeg vil heller fremsnakke arrangementet, som virkelig har vært bra. Vi har sett mange gode skudd og strålende redninger, og det er vært fritt for kontroverser. At Mediehuset Altaposten stiller opp med full nettproduksjon med kommentatorer i sluttspillet er også veldig positivt. Vi skal bruke de erfaringene vi har gjort oss i år, så kommer vi tilbake med et enda bedre arrangement i 2020.