Vant suverent kombinertgull

sport

Denne uka arrangeres Hovedlandsrennet i langrenn, hopp og kombinert på Gålå. Her deltar landets beste 15- og 16-åringer i disse tre disiplinene.

Kombinertløperne gjennomførte hopprennet allerede torsdag kveld, og Eidar Johan Strøm fra Alta IF hopp og kombinert var suverent best i klasse gutter 15 år. Han landet på 78 meter, og var med det hele 12 meter lenger ned i bakken enn nærmere utfordrer.

Fredag skulle utøverne gjøre opp kampen om medaljene i skiløypa, og Strøm var like suveren her. Han gikk et strålende langrenn og var hele ett minutt og 45 sekunder foran sølvvinner Johannes Johansen Gujord fra Surnadal IL i mål. Totalt ti utøvere deltok i G15-klassen.