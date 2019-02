Ulvang-stipendet til Celine og Anne Beate

sport

Det samme gjør taekwondoutøver Celine Christensen Olsen (17) fra Vardø. De er begge blant de beste juniorene i landet i sin idrett og har plass på landslaget.

Det er siste gangen stipendet deles ut av Finnmark idrettskrets, fylkeskommunen og Altaposten, som i sin tid gikk sammen om opprettelsen.

– Det var kommet inn 27 søknader fra utøvere innenfor 14 ulike idretter. Etter vurdering i komiteens for fondet bestående av representanter for Finnmark fylkeskommune, Altaposten og Finnmark idrettskrets, ble det besluttet at årets stipender på 50 000 kroner tildeles to talentfulle og tøffe finnmarksjenter, som begge hevder seg i landslagstoppen i sin idrett, heter det i en pressemelding.

OL neste

Altaposten har tidligere skrevet om Anne Beate fra Kautokeino jeger- og fiskerforenings sportsskyttergruppe som i 2018 tok gull i sin klasse og kunne smykke seg med tittelen nordisk Mester.

– Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått tildelt stipend. Det betyr veldig mye for meg, og gir meg enda mer motivasjon til å nå nye høyder i idretten. Stipendet vil gå til utstyr og til reising rundt på stevner, opplyser Anne Beate, som har OL som et naturlig mål.

Celine Christensen Olsen fra Vardø NTN Taekwondo klubb reiser i april til Tyskland for å være med i VM for juniorer, og i oktober satser hun på deltakelse i EM i Bosnia-Hercegovina.