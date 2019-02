Anna på 9. plass i VM

sport

Alta-jenta Anna Odine Strøm var nest best av de norske med sin 9.-plass med 102 meter i 1. omgang. I finalen onsdag landet hun på 99,5 meter. Med det falt Alta-hopperen tilbake to plasseringer, skriver NTB.

Endelig lyktes det for Lundby i VM, tok hoppgullet med knapp margin.

Maren Lundby fra Bøverbru tok et etterlengtet gull i kvinnenes hoppkonkurranse i VM. Hun revansjerte dermed fjerdeplassen fra forrige verdensmesterskap.

Lundby har de to siste sesongene vært den dominerende kvinnehopperen, og onsdag toppet hun det med et populært VM-gull i Seefeld. Hun vant 0,5 poeng foran tyske Katharina Althaus.

24-åringen fra Bøverbru satte som 14-åring først utfor et VM-renn for kvinner i 2009. Hun har deltatt i alle fem VM-konkurransene, og hun hadde fjerdeplass fra Lahti for to år siden som beste resultat. Også den gang ledet hun etter en omgang. Forskjellen fra 2017 var at den regjerende OL-vinneren har fått mye mer selvtillit i hoppingen sin og har sittet alene på toppen en rekke ganger.

Lundby hoppet 106,5 meter i 1. omgang og ledet med 1,6 poeng. Hun landet på 104,5 meter i finalen og var til slutt et halvt stilpoeng foran.