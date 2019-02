– Mine nærmeste skal ha en stor del av æren for VM-bronsen

sport

Anna Odine Strøm og resten av hoppjentene tok en historisk bronsemedalje i tidenes første lagkonkurrranse for kvinnehopp i VM-sammenheng tirsdag. Allerede onsdag 16.15 er det klart for mesterskapets første individuelle renn for altaværingen i normal bakke. A-sporten har via NTB fått et eksklusivt intervju med Altas skidronning etter gårsdagens medaljetriumf.