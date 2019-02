Anna Odine & Co sikret VM-bronse

sport

I de avgjørende hoppet strakk Maren Lundby seg til 100 meter, men ikke langt nok for å holde unna for sølvvinner Østerrike og gullvinner Tyskland.

For Norge var det uansett over all forventning. Jentene presterte bedre enn på trening og sikret dermed pallplassen.

– Vi har vunnet bronsemedaljen. Det hadde vi ikke forventet, sa Anna Odine til NRK like etter rennet.

– Dette har vi vunnet sammen, tilføyde hun

I den historiske lagkonkurransen for hoppkvinnene lå Norge på 2. plass etter én omgang. Favoritten Tyskland leder overlegent. Anført av Maren Lundby, som hoppet best av de norske jentene, lå Norge 10,2 poeng bak tyskerne etter fire hopp.

Åpnet sterkt

Anna Odine Strøm åpnet ballet for Norge med 97,5 meter under tunge forhold. Det var også det lengste hoppet hennes i bakken i Innsbruck. 114,5 poeng holdt til 2.-plass etter at elleve hoppere hadde vært utfor, 1,7 poeng bak Østerrike og 6,8 poeng foran Tyskland. VM-debutant Ingebjørg Bråten gjorde et kjempehopp og strakte seg ned til 96 meter. Også Silje Opseth leverte varene. 97,5 poeng og 116,8 poeng gjorde at Norge gikk forbi Østerrike etter tre puljer med 331 poeng mot Østerrikes 329,3, men Tyskland stakk ytterligere ifra med sine 347,2 poeng.

I 2. omgang fulgte Anna Odine Strøm opp med 97 meter og satte virkelig standarden for de norske jentene. Under vanskelige forhold klarte de å holde hodet kaldt i det historiske rennet.