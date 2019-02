– Vi er ufattelig stolte

sport

– En fantastisk prestasjon, som gjør en ordfører stolt og imponert, sier Nielsen, som i ettermiddag satt dypt nede i programarbeidet da lagkonkurransen i VM gikk av stabelen.

– Vi jubler masse etter bragden, sier Nielsen fra partiets strategiarbeid.

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen er mer sportsinteressert enn de fleste og jubler for Anna Odine og de andre jentene.

– Jeg tørker en tåre her. Medaljen var uventet, men er samtidig et fantastisk bevis på hva Anna Odine er bygd av. Tenk hva hun og familien har ofret. De dro sørover for å ha de rette betingelsene for toppsatsing. Nå sitter de igjen med en VM-medalje, og se ikke bort fra at det kommer flere i mesterskapet, sier Anita.

– Jeg har noen gutter sjøl som har valgt å dra sørover for å prøve seg. Det koster, men på den måten får man prøvd ut talentet sitt, sier Anita, også tante til skøyte-topp Sverre Lunde Pedersen.