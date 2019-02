sport

Landslagstrener Christian Meyer var overlykkelig over å se fire jublende hoppjenter etter den historiske bronsemedaljen i kvinnenes lagkonkurranse.

– Dette er stort. Jeg har holdt på med dette siden 2011. At vi skal få til fire jenter som står her og jubler sammen, det er en ubeskrivelig følelse, sa Meyer etter den aller første mesterskapskonkurransen for kvinnelag.

Han trekker særlig fram hoppingen til Ingebjørg Bråten i første omgang. Han er ikke lei seg for at andreplass etter første omgang ble til bronse til slutt.

– Overhodet ikke, sa landslagstreneren. (©NTB)