– Dette gjør oss i Alta IF varme om hjertet

– Jeg tror halve medlemsmassen satt foran tv'n i ettermiddag. Vi er utrolige stolte og ikke minst glade for at Anna Odine Strøm har beholdt klubbmedlemskapet, selv om hun har bodd i sør. Vi tolker det dithen at hun er takknemlig for den innsatsen moderklubben har bidratt med. Hun har virkelig beholdt klubbstoltheten, sier klubbleder Davidsen.

Anna Odine og familien har da heller ikke glemt klubben hvor de kommer fra. I dag sendte hun en bildehilsen nordover; et bilde av henne i positur foran bakkene i Seefeld.

Grunnlaget ble imidlertid lagt hjemme i Alta, før anlegg og matching gjorde det nødvendig å flytte på seg.

– Sånn er det ofte og viser hvor viktig det er å ha anleggene på plass, sier Davidsen, som i dag sender sine gratulasjoner til gromjenta og en gave kommer nok etter.

Så krysser hun fingrene for at Anna Odine får det til videre i VM.