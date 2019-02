Birgitte drømmer om profflivet i USA

sport

Alta-jenta har imponert rundt om på diverse finske scootercross-baner denne vinteren. Forrige helg vant hun første runde av Finsk Cup i Parikkala. 16-åringen ville ikke være noe dårligere denne helga. I stadium cross-konkurransen i Oulu gikk hun like så godt av med seieren.

– Dette gikk overaskende bra. Jeg trodde ikke før løpet at jeg skulle stikke av med seieren. De jeg kjørte mot holder et høyt nivå, sier hun til A-sporten mandag.

Målrettet

I første heat krasjet hun i starten og kom i mål som fjerde beste, riktig nok med best rundetid. Hun kjørte seg så godt opp igjen i heat nummer to, at ingen kunne måle seg med altaværingen.

TIl tross for sin unge alder har Birgitte store ambisjoner for fremtiden.

– Drømmen er å komme til USA å kjøre mot de beste i verden. Malene Trosten Andersen er absolutt et forbilde for meg. Vi har trent en del i lag. Det hadde vært utrolig kult å nå så langt som hun har, sier den unge scootercrosskjøreren. Videre forteller hun at det var flere talentspeidere fra USA som så hun stikke av med seieren i Oulu.

Kombinerer skole og scootercross

Daniloff Olsen går førsteåret på idrettslinja ved Alta Videregående Skole. Scootercrosstalentet legger ikke skjul på at hun gjerne skulle fokusert fullt ut på crosskjøringen.

– Det er en stor kontrast å være på crossløp, også dra på skolen dagen etter. I tillegg må jeg gjøre lekser når jeg er borte på løp, svarer hun på hvordan det er å koordinere skolegangen og crosskjøringen.

Neste helg venter andre runde av Finsk Cup, og Nordisk mesterskap førstkommende søndag. Om to uker venter NM på hjemmebane i Alta.

– Det blir utrolig stort og gøy å få vist meg frem på Kvenvikmoen, jeg gleder meg veldig, asvlutter hun.