Alta IF maktet ikke å stoppe tapsrekka

Alta - Bækkelaget 2 28-33:

Rune Skaufel og Kai Erik Bulls unge mannskap er inne i en svært dårlig periode. Etter en god start på det nye året med hjemmeseire mot Kolbotn og Ski har det gått betydelig tyngre den siste tiden. Alta IF sto oppført med fire strake tap foran søndagens match mot Bækkelaget 2 i Altahallen.

Med en skadet Aleksander Maisenhølder på benken var det andre spillere som måtte ta ansvar i angrep. Og det gikk ikke lang tid før også Tom Harald Granshagen måtte kaste inn håndkleet med en skade i leggen. Fra før har klubben Kristian Agledahl på skadelista, mens hjerteproblemer holder Brage Brendgen ute av spill.

Foruten Stian Parken, Andreas Bjørkmann og målvaktene Øivind Schmidt Holst og Jan Nikolaisen stilte Alta IF med samme lag som de gjorde for BUL i nordnorsk 3. divisjon forrige sesong. Det er en vanskelig overgang, og den skulle vise seg å bli for tøff mot Bækkelagets rekruttlag, selv om de unge Alta-spillerne har vist meget fin utvikling det siste halvåret.

Anført av «altaværingen» Markus Foslund Niva, som har foreldre fra Nordlysbyen, ledet Bækkelaget 2 med seks mål til pause (10-16). Han fortsatte å hamre inn mål også etter pause, og stoppet til slutt på ni fulltreffere. Stian Parken ville ikke være dårligere, og svarte med samme antall scoringer for Alta IF. Dessverre var ikke det nok til å stoppe tapsrekka. Gjestene fra hovedstaden vant 33-28 og påførte Alta IF deres femte strake nederlag.

– Vi prøver å finne tilbake til stabiliteten som vi hadde tidligere i sesongen, men det er ingen enkel oppgave. De møter veldig gode lag hver uke, og Bækkelaget 2 har bare Fjellhammer og Nordstrand foran seg på tabellen. Samtidig ser vi jo at det er mulig å spille jevnt med disse lagene når vi finner flyten. Dessverre presterte vi altfor utstabilt i denne kampen til at det ble poeng ut av det, kommenterer Alta IFs hovedtrener Rune Skaufel.

Nevnte Stian Parken var Alta IFs mestscorende spiller med ni mål. De øvrige scoringene ble satt inn av Ask Mikkelsen (6), Ole Nikolai Hætta (3), Henning Rushfeldt (2), Andreas Bjørkmann (2), Micael Lindholm Andersen (2), Kristian Karlstrøm (2), Niclas Lindholm Andersen (1) og Erlend Strøm Johnsen (1).

