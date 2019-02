Imponerer i norgestoppen

sport

Strøm gikk inn til en solid 6. plass i junior NM i dag på normaldistanse. Eirik Nome fra Marnardal ble norgesmester. Altaværingen leverte full pott på liggende skyting, med syv treff på stående er var han kun et treff på siste skyting i fra seier.



– Jeg gjorde et godt løp i dag, men det er surt at jeg ikke treffer på den siste og går inn med seieren. Jeg var bare 29 sekunder bak vinneren. I og med at det ble 45 sekunder ekstra med strafferunde etter bommen på siste, så er det surt at jeg ikke vinner i dag, men jeg er fornøyd med 6.plass.



Etter flere gode plasseringer på topp ti i Norgescupen er 19-åringen lysten på en pallplass.

– Målet fremover er å ta steget opp på pallen, og levere en god sammenlagtplassering i Norgescupen.



– Er du mest skuffet for at du ikke vinner i dag?



– Jeg kan ikke være fornøyd når jeg vet at jeg kan gjøre det bedre, sier Strøm til A-sporten, og legger til:

– Men jeg gjør et veldig vel gjennomført løp og har egentlig aldri skutt så bra som jeg gjør i dag. Forholdene lå perfekt til rette i dag.



I morgen venter sprint for det unge skiskytter-talentet, på søndag er det mix-staffet som står for tur.