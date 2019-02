sport

Neste helg sparkes det uhøytideligie Finnmarksmesterskapet i straffespark i gang. Celebre gjester som tidligere storspiller på Liverpool, John Barnes, har varslet sin ankomst.

Initiativtaker bak mesterskapet, Martin Overvik, ønsker å få tydelig frem at dette først og fremst er et lavterskel-mesterskap for alle, det være seg kompisgjenger, bedrifter, eller tidligere fotballproffer.

– Påmeldingsfristen går ut tirsdag 26. februar. Per nå er 25 lag påmeldt til å kjempe om å bli finnmarksmester fra ellevemeteren.

Delegert treningen vekk

En av de 25 lagene som har meldt seg på er Kristen Albert Ellingsen og Jørund Greibrokks lag.

Ellingsen og Greibrok tar med seg kollegaene ved handelshøgskolen og er klar for å vise hva de er gode for fra ellevemeteren.

– Vi satser selvfølgelig på seier, og regner med å gå hele veien, sier duoen halvveis ironisk. De ønske ikke å røpe taknikken på forhånd i frykt for å gi mostanderne en fordel.

Ellingsen tar keeperhanskene fatt for å redde kollegenes ære under mesterskapet. Han har en klar plan for hvordan han skal redde straffe fra liverpool-legenden John Barnes.

– John Barnes skjøt ofte til venstre, og jeg er best ved å redde til min høyreside, så dette ser bra ut, sier Ellingsen optimistisk.

Greibrokk forteller til A-sporten at de har delegert mye av treningen vekk.

– Delegering er noe det er viktig å være flinke i på en handelshøgskole. Derfor er det veldig få som har god statistikk på hvor det er vi skyter og plasserer straffesparkene våre, det skal vi bruke til vår fordel, forklarer han.

Positivt for det sosiale

Resten av superlaget til Handelshøgskolen består av Pål Einar Lund, Trond Munkvold, Egil Rasmussen og Andreas Mikkelsen.

– Vi topper laget og er ambisiøse. Vi har til og med folk med doktorgrad på laget, det er det ikke så mange som har, smiler de.

– Det er mye analyse som ligger til grunn for hvilken vei jeg skal redde, og hvilken vei motstanderne skyter, legger Ellingsen til.

Duoen bedyrer at slike tiltak som Overvik & co står bak har mye å si for samholdet på jobben.

– Vi har det veldig sosialt godt på jobben. Det er med å bygge identitet på arbeidsplassen.

Overvik opplyser at det blir turnering på dagen og en storslått bankett ved kveldstid.

– Banketten vinner vi helt sikkert, ler de.