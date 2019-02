Krogh med knallsterk VM-prolog - best av alle norske

sport

Raskest av de norske var Finn-Hågen Krogh som var tredje best. Han var et drøy halvt sekund bak de to beste. Det var russiske Sergej Ustjugov og svenske Viktor Thorn, som også hadde lik tid.

– Dette er den tyngste prologen jeg har gått i år, sa Krogh til NRK, etter å ha slått de andre norske.

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, spår Krogh som en vinnerkandidat etter den knallsterke prologen.

Johannes Høsflot Klæbo hadde femte beste tid i prologen. Alle de fire norske er greit videre. Klæbo hadde akkurat samme tid som regjerende mester Federico Pellegrino fra Italia. Forhåndsfavoritten har vunnet alle prologene han har deltatt i denne sesongen, men i dag måte han se seg slått av Krogh, Calle Halfvarsson, Sergej Ustjugov og Viktor Thorn.

Emil Iversen var nummer åtte, mens Sindre Bjørnestad Skar var hummer 13.

14.30 er sprint-finalene i gang i østerikske Seefeld.