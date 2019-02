Klæbo og Iversen går lagsprinten

sport

Det blir som ventet Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen som går søndagens lagsprint i ski-VM.

Uttaket ble enkelt etter at de to var de eneste norske som nådde torsdagens finale. Finn-Hågen Krogh røk ut i kvartfinalen, men ville neppe vært aktuell selv med en bedre plassering. Lagsprinten går nemlig i klassisk stil.

– Johannes og Emil går lagsprinten. Det har vi ikke lagt skjul på. Men det kan bli et takras for Emil, og det kan dukke opp en alvorlig situasjon som oppstår i lørdagen skiathlon som gjør at vi må ta et grep. Sindre Bjørnestad Skar er reserve, sa sprinttrener Arild Monsen etter torsdagens gulldag i Seefeld.