sport

Etter en flott prolog, der Finn-Hågen Krogh var tredje-raskeste løper, var det dessverre bom stopp i kvartfinalen. Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov rykk fra tverrelvdalingen, som måtte ta til takke med tredjeplass i sitt kvartfinaleheat.

Krogh var med videre som "lucky looser" helt til den tredje kvartfinalen. Der ble tidene for sterke, og både Aleksander Bolsjunov og Simeon Hamilton fikk plass i semifinalen. Hamilton var ett fattig hundredel raskere enn Krogh. Dermed var 28-åringen fra Alta ute.

Røk ut i kvartfinalen etter hundredels-drama Gigantmøte i kvartfinalen ble for tøft for Finn-Hågen Krogh

– Det ble ikke helt som vi hadde håpet på. Farten var dessverre for lav i starten av heatet, og det ble til slutt avgjørende. Det er veldig ergelig at det kun skilte ett hundredel fra semfinaleplass, sier Anita Olaussen, som var initiativtaker til "VM-festen" i Sparebank1 Nord-Norges lokaler torsdag ettermiddag.

– Det ble norsk seier, og det er vi glade for. Men det er ingen tvil om at folk var kommet hit for å se Finn-Hågen kjempe om VM-medalje. Da han røk ut forsvant halvparten av de fremmøtte, og det gikk ikke lang tid før resten fulgte etter. Men vi er veldig godt fornøyde med at såpass mange tok turen innom. Det var kjempegod stemning i lokalet etter den flotte prologen, forteller Olaussen, og legger til:

– Vi er uansett stolte over Finn-Hågen. Han fant formen i tide og gjorde en kjempejobb med å komme seg til VM. Vi krysser fingrene at han får gå flere distanser, og i hvert fall stafetten.

– Dere fortsetter med "åpent hus" resten av mesterskapet?

– Ja, det gjør vi. Vi ser at interessen for VM er der. Dette var ikke så godt planlagt, men heldigvis ble de andre ansatte med og ordnet dette. Noen skulle på vinterferie, men utsatte det for å være med på dagens happening. Det setter jeg stor pris på, avslutter hun.