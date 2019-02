Tror Krogh kan bite fra seg på VM-sprinten

sport

– Når Krogh stiller til start på sprint er han alltid blant favorittene til en plass på pallen, og det er ikke noe annerledes i VM. Han har vært med i en årrekke, og har etter hvert blitt en av Norges mest rutinerte løpere. På våre oddslister mener vi han er en klar kandidat til en plass på pallen, sier Christer Johansen, som jobber med odds på vintersport for NordicBet i en pressemelding.

Altaværingen viste klasse da han vant NM-sprinten i begynnelsen av februar, og da Krogh sist stilte til start på et sprintrenn endte han topp tre. I Lahti ble Johannes Høsflot Klæbo og Federico Pellegrino for sterke, men tverrelvdalingen kjempet seg til en sterk tredjeplass. Forrige helg valgte Krogh å stå over sprinten i Cogne for å prikke formen inn mot VM-start. Det mener Johansen at kan vise seg å være et smart trekk.



– I likhet med blant annet Klæbo valgte Finn-Hågen å stå over sprinten i Italia for å reise til Seefeld med masse overskudd. Krogh har bøttevis med mesterskapserfaring og vet hvordan han skal få en ideell oppladning. Jeg tror det kan vise seg å være en klok avgjørelse å stå over i Italia, sier NordicBet-mannen.



– Seksti prosent sjanse for Klæbo-seier



I nordmennenes fravær benyttet italienske Frederico Pellegrino anledning til å stikke av med seieren på hjemmebane. På oddslistene er Klæbo den store favoritten, mens sprintesset fra Italia blir sett på som den største utfordreren. Finn-Hågen befinner seg i en gruppe med utøvere bak de to største gullkandidatene.

– Oddsen på Klæbo er satt til 1.35. Regner man det om til prosent, vil det si at vi vurderer sjansen for seier til omtrent seksti prosent. Pellegrino som er den neststørste favoritten har en odds på 3.70, som vil si rundt tjue prosent sjanse for seier. Det blir nok de to som skal gjøre opp om gull og sølv, men bak dem er det mer åpent, forteller Johansen.



På oddslistene er Tverrelvdalen-løperen den åttende største favoritten med en seiersodds på 35.00. Det betyr at spillselskapet mener Krogh burde ha gode muligheter for å ta seg til finalen. Skulle det skje mener Johansen at alt er mulig med tanke på medalje.

– Det er klart konkurransen er formidabel, men Finn-Hågen viste at ham kan hamle opp med de beste da han kom på tredjeplass i Finland. I sprint er det små marginer, og ender det med stavbrekk eller fall for konkurrentene suser man fort oppover på resultatlistene. Vi tror Krogh absolutt vil være med i kampen om edelt metal, så blir det spennende å se om han kan reise hjem med sprintmedalje.



NordicBets oddsfavoritter før herrenes sprinten:

1. Johannes Høsflot Klæbo – 1.35

2. Federico Pellegrino – 3.70

3. Sergey Ustiugov – 13.00

4. Emil Iversen – 23.00

5. Sindre Bjørnstad Skar – 23.00

8. Finn Hågen Krogh – 35.00