Til topps i finsk eliteløp

Sist helg ble det kjørt scootercrossløp i finske Parikkala med mange toppkjørere fra hele Norden på plass. Alta motorsportklubb stilte med flere kjørere, deriblant 16-åringen Birgitte Daniloff Olsen, som stilte til start i dameklassen.

Her møtte hun flere langt mer rutinerte utøvere enn henne selv, uten at det virket som et stort problem for altaværingen. Hun vant nemlig begge heatene hun kjørte på søndagen, og var ti poeng foran Taru Kylmälä på andreplass. Totalt var det syv utøvere i denne klassen. Dameklassen var kun i aksjon på søndagen.

– Birgitte har bare kjørt aktivt i ett år og er allerede som 16-åring oppe blant elitekjørere. Hun reiser ned igjen til Oulo på onsdag for å kjøre del to av den finske scootercrosscupen, som starter førstkommende fredag, skriver en stolt Marie Daniloff Moe i en mail til A-sporten.

Birgitte Daniloff Olsen er for øvrig også tatt ut til å representere Norge i Nordisk mesterskap, som arrangeres i Oulo den første helga i mars.

I lørdagens konkurranse kjørte Emil Mikalsen inn til en flott tredjeplass i klasse 14-16 år. Patrick Lillevik ble nummer seks i samme klasse. I klasse Pro Lite endte Edvard Moland på sjetteplass, mens Simon Kjellmann tok tiendeplassen. Begge fikk problemer med sine respektive maskiner og deltok ikke i søndagens løp. Det gjorde heller ikke Mikalsen og Lillevik.