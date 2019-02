Påskevær skaper hodebry for VM-smørerne

sport

Torsdag innledes sesongens høydepunkt for langrennsløperne med sprint i fri teknikk. Da er det ventet seks plussgrader midt på dagen i VM-byen Seefeld. Og alt tyder på at varmegrader blir gjennomgangsmelodien gjennom hele mesterskapet.

Værmeldingene for neste uke tyder på at kvikksølvet kan gjøre et nytt byks. Når Johannes Høsflot Klæbo skal kjempe om gullet på 15 kilometer klassisk onsdag, kan det bli i 15 graders varme. Det setter naturligvis smøresjef Stein Olav Snesrud og hans stab på prøve.

Det kompliserer det hele at temperaturen i snøen kan variere fra 0 til minus ni grader.

– Vi er så godt forberedt som vi kan være. Vi har brukt den tiden vi har hatt her godt, og i tillegg er det fortsatt et par dager igjen. Vi satser på å være helt klare torsdag, smiler Snesrud når NTB møter ham utenfor den norske smørebussen på skistadion i Seefeld tirsdag formiddag.

Snesrud er ikke mest av alt bekymret for de høye temperaturene.

– Det er de store forskjellene vi får i løypa som er den største utfordringen. Det er stor forskjell på sol og skygge, fastslår han.

Kontroll

Under Sotsji-OL hadde de norske smørerne store problemer da varmegradene slo til. Snøen i Russland var samtidig svært spesiell. Det problemet oppstår neppe denne gangen. Smøresjefen er optimist til tross for mildværet som er ventet.

– Vi har opplevd dette før. Systemet ruller og går, og vi finner nok noen gode løsninger. Inntil videre tror vi at vi har kontroll, sier Snesrud.

– Er du forberedt på at du kan bli hoggestabbe dersom det blir dårlige ski utover i VM?

– Ja, det er sånn det er. Det får vi ta. Hvis det er sånn det ender, skal jeg nok takle det også, smiler hedmarkingen.

Jobben som smøresjef overtok han i fjor sommer etter Knut Nystad. Erfaring har han samtidig nok av. Fire VM og et OL i ulike roller er det blitt. Litt spesielt er det likevel å ha overtatt hovedansvaret.

– Jeg har heldigvis vært med før, men det er klart jeg er litt ekstra spent. Det er en del ekstra ting man skal ha kontroll på i et mesterskap. Vi er samtidig en fantastisk bra gjeng, som har et godt system. Alle står på dag og natt, så jeg er ikke bekymret for det, sier Snesrud.

Ekstra skjerpet

Det norske smøreteamet består av 14 personer inkludert ham selv. Snesrud legger ikke skjul på at spenningen øker også i smørebua etter hvert som det første rennet nærmer seg.

– Dette er mesterskap for oss også, og det er spennende. Alle er litt ekstra skjerpet.

Med til Seefeld er også folk fra Olympiatoppens glidprosjekt, blant dem den forhenværende smøresjefen Knut Nystad.

– Knut er heldigvis her og bistår. Det er godt å ha ham å støtte seg på nå i starten, sier Snesrud.