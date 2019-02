Skadepreget Alta IF tapte for Bravo

sport

Bravo - Alta IF 33-24:

Søndag ettermiddag møttes Bravo og Alta IFs håndballherrer til dyst i 2. divisjon avd. 1. Før matchen lå bortelaget fra Nordlysbyen på 9. plass på tabellen med tolv poeng, plassen over Bravo. Med seier i Tromsdalshallen lørdag ville Alta-guttene vært bortimot sikker for å unngå nedrykk og beholde plassen i divisjonen.

Det unge mannskapet til Rune Skaufel og Kai Erik Bull har for tiden slitt med sykdom og skader og reiste ikke med toppet lag til Tromsø denne helgen. Det kom til syne tidlig i søndagens kamp. Bravo kom best ut av startblokkene, og med spill fra fra øverste hylle fra hjemmelagets målvakt Bjørn Svineng Mccourt kunne de gå fornøyde inn i garderoben med 14-10 til pause.

Til tross for godt spill fra Alta IFs venstrekant Andreas Bjrøkmann, som også ble dagens mestscorende for hjemmelaget med fem mål, klarte bortelaget aldri å ta igjen Bravo. Tromsø-laget dro i fra utover i omgangen og avsluttet kampen sterkt med 33-24. Med dagens seier avanserte Bravo Alta IF på tabbelen. Det betyr at Alta nå ligger på en 10.-plass, som er plassen rett over nedrykkstreken. Alta-guttene trenger derimot ikke å frykte nedrykk med det første, de ligger hele syv poeng foran Vestli som er under streken på en 11.-plass.

Forutenom Bjørkmanns fem fulltreffere, scoret Stian Parken (4), Aleksander Maisenhølder (4), Kristian Karlstrøm (3), Micael Lindholm Andersen (2), Ask Mikkelsen (1), Tom-Harald Granshagen (1), Henning Rushfeldt (1) og Torkel Haraldstad Hansen (1).