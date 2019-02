Bardu ble for sterke for «Dalen»-damene

sport

Tverrelvdalen IL - Bardu 20-30:

Lørdag kveld tok Tverrelvdalens damelag i håndball i mot Bardu til 3. dvisjonskamp i Altahallen. Bortelaget fra Troms åpnet kampen best og gikk i føringen tidlig i kampen. "Dalen"-damene kjempet i herdig men klarte ikke å stoppe Bardu-spiller Marie Male Pedersen som noterte seg for hele elleve fulltreffere. Bortelaget gikk inn til pause med 15-9 ledelse.

Andreomgang vartet hjemmelaget opp med et par fine scoringer regisert deres bakspillere Hege Kristine Nilsen og Nina Helene Kristensen. Det holdt derimot ikke til seier. Bardu kunne med 30-20 resultatet innkassere deres syvende seier for sesongen.

TIL-trener Lene Magnussen Suhr forteller til A-sporten før kampen at de allerede visste at Bardu var et bedre lag.

– Vi forventet ikke all verden ut av kampen i dag. Vi visste allerede at Bardu var et bedre lag enn oss. De er fysisk veldig sterke og spiller knall godt i forsvar i dag. Vi spiller dårligst i første del av andreomgangen. Vi har en dårlig forsvarsperiode da. Sitter det bakover, så sitter det også fremover. Vi er ikke et lag som har scoret så mye mål tidligere, så vi er fornøyd med 20 mål i dag.

– Til tross for resultatet, så fikk vi vist at vi klarer å kjempe godt mot et bedre lag. Vi er sterk i forsvar i dag, og får vist frem et par av våre gode skyttere. Vi er også fornøyd med at alle vingene båre bidrar med mål i dag.

Tverrelvdalen-damenes tap lørdag kveld gjør at de for øyeblikket ligger på en femteplass i 3. divisjon avd. 2. De har imidlertid spillt hele fem kamper mer enn Tromsø 2 som ligger plassen bak.

Anja Hætta var TILs mestscorende spiller i kampen mot Bardu. Hun noterte seg for syv fulltreffere. Hege Kristine Nilsen satte inn fire mål. Foruten Hætta og Nilsen scoret Kathrine Suhr (3), Nina Helene Kristensen (2), Linda Heimstad(1), Helene Strøm(1), Elle Marja Sara(1) og Helene Wullf Pedersen (1).