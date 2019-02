Måler krefter mot de «store gutta»

sport

Alta IFs første match for sesongen resulterte i et skuffende hjemmetap mot 3. divisjonslaget Norild. Denne helgen får Bryant Lazaro og hans trenerteam langt tøffere motstand å bryne seg på enn det nyopprykkede 3.divisjonslaget fra Øst-Finnmark.

Alta-guttene reiser til Tromsø for å møte «Gutan» på Alfheim fredag. Søndag venter OBOS-ligalaget Tromsdalen på motsatt banehalvdel, også denne kampen spilles på Alfheim. Begge treningskampene mot TIL og TUIL streames av Altapostens samarbeidsavis iTromsø. Altapostens abonnenter får muligheten til å se kampene på altaposten.no fredag fra 17.00 og søndag fra 13.00.

Se direkte fra Alta IF mot Tromsø IL

Endelig kvitt sykdomsproblemene

Lazaro forteller til A-sporten at flere av nøkkelspillerne som var ute grunnet sykdom forrige helg, er klare for kamp når de tar turen over fylkesgrensa fredag.

– Norild-kampen ble brukt for å teste ut yngre spillere. De siste ukene har vi hatt over syv sentrale spillere ute av troppen på grunn av sykdom. Det har florert en alvorlig feber i spillergruppa. Heldigvis har de fleste spillerne vært tilbake i full trening denne uken og er klare for kamp til helga, sier han optimistisk.

– Ble du overasket over tapet mot Norild?

– Ja, absolutt. Det var et tap som var vanskelig å svelge. Vi hadde mye å ta tak i, både til pause og etter kampen. Tapet gjorde slik at det var ekstra trykk på trening denne uka.

Ifølge den amerikanske hovedtreneren har stemninga på treningene denne uka vært svært god, til tross for tapet mot Norild forrige lørdag.

– Tapet mot Norild har ikke påvirket treningsuka i så veldig stor grad. Vi tok opp og adresserte de feilene vi gjorde rett etter kampen, slik at vi kunne bruke uka på å se fremover mot helgas kamper. Det er viktig å se fremover i denne sporten.

Fantastisk mulighet

– Blir dere å bruke like mange unge spillere i kampene til helga?

– Mot Tromsø og TUIL stiller vi opp med to sterkere startellevere enn vi gjorde mot Norild. Som nevnt tidligere er mange av våre sentrale spillere tilbake fra sykdom, men de er fortsatt ikke i full kampform etter kun noen dager på treningsfeltet denne uken. Denne helga er en fantastisk mulighet for oss til å vise hva vi virkelig er gode for. Hele laget ser frem til å matche seg mot to så sterke motstandere som TIL og TUIL.

Lazaro tilbragte forrige sesong som hovedtrener for Tromsø ILs andrelag og G19-lag. Han forteller at han uavhengig av hvilket lag han møter har samme fokus inn mot kamper.

– Noe som skiller meg fra andre trenere er at jeg fokuserer inn mot hver kamp på samme måte med tanke på taktikk. Selvfølgelig hjelper det å kjenne styrkene og svakhetene til motstanderen godt, men det viktigste er alltid hva vi kan få gjort.

Jakter tre-fire nye signeringer

Lazaro erkjenner at hans egen spillerstall fortsatt mangler tre til fire nye signeringer fra å være komplett.

– Vi har ikke gjort noen flere avtaler med noen nye spillere enda. Vi ser på flere aktuelle spillere for tiden. Det som er helt sikkert, er at når overgangsvinduet stenger vil vi ha på plass minst tre nye spillere. Det er viktig at vi jobber skikkelig, og signerer de riktige spillerne som passer godt med vår spillerstil, enn å bare signere noen for å gjøre det, avslutter Alta IF-bossen.