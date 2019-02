3-0 tap mot «Gutan»

sport

Tromsø IL - Alta IF 3-0:

Divisjonsforkskjellen mellom de to lagene ble tydelig på Alfheim fredag ettermiddag. I det kampen ble blåst av for full tid, sto det fortjent 3-0 på resultattavla i favør hjemmelaget. TILs første mål ble scoret av Daniel Berntsen etter 37 minutter. Berntsen kom alene med Alta-keeper Maris Eltermanis, han avsluttet ballen komfortabelt bak burvokteren til 1-0. Åtte minutter ut i 2. omgang doblet Mikael Norø Ingebrigtsen ledelsen for hjemmelaget. Samme mann satte ballen via Maris Eltermanis og i mål, midtveis ut i 2. omgang til 3-0 for «Gutan».

Alta IFs Håvard Nome uttalte til klubbens egen facebookside at det var artig å spille kamp fredag ettermiddag, til tross for 3-0-tapet.

– Jeg synes vi starter ganske bra og trykker de ganske godt de første 15 minuttene av kampen og skaper en del farligheter ut av det. Vi blir upresis og klarer ikke å utnytte de mulighetene godt nok. Etterhvert blir det for lange avstander og vi kommer ikke tett nok opp i dem, som gjør at de spiller seg gjennom forsvaret vårt enkelt. Utover i kampen tar de over initiativet i kampen, men vi henter oss greit inn igjen.

– Det var veldig artig å spille kamp i dag mot skikkelig motstand, til tross for resultatet. VI må bli enda flinkere på å spille mot gode lag med den spillestilen vi har nå, slik at vi klarer å spille ut motstanderen som vi ønsker. Men jeg har tro på at vi får det til og at dette blir bra til slutt.

Søndag venter OBOS-ligalaget Tromsdalen på motsatt banehalvdel, også denne kampen spilles på Alfheim. Altapostens samarbeidsavis iTromsø streamer søndagens kampen. Våre abonnenter får tilgang til å se matchen på altaposten.no fra 13.00.

– Det blir en ny og fin ufordring. Vi må stå på videre der og først og fremst se på disse kampene som gode treningsøkter. Nå er det på tide med en seier, noen scoringer og litt entusiasme, avsluttet Alta IFs midtbanespiller til klubbens egen facebookside.