Klatret på tabellen

Alta IF - TSI 2 26-17:

Det har vært en hektisk helg for de lokale 3.-divisjonslagene. Alta IF vant 30-5 mot TSI 3 og tapte 22-25 mot TSIs førstelag på lørdag. Søndag var det TSI 2 som sto på motsatt banehalvdel.

Anført av Amanda Brendgen (9 mål) og Vanessa Monsen (5 mål) hadde Ken Ingebrigtsens håndballdamer få problemer med å sikre sesongens syvende seier på 12 forsøk. Alta IF ledet 13-7 til pause, og avstanden økte til 26-17 etter hvilen.

Med to poeng i søndagens match klatret Alta IF opp på tredjeplass på tabellen. De har to poeng mer enn Bardu på fjerde, men Bardu har bare spilt ni kamper. BUL leder serien foran TSI.

Åtte Alta IF-spillere tegnet seg på scoringslista mot TSI 2. Foruten Amanda Brendgen og Vanessa Monsen scoret Ingvild Eriksen (3), Maria Brox Fjellheim (3), Kaja Bruhn Johansen (2), Sunniva Olsen (2), Helene Boberg Stordalen (1) og Elise Stordal (1).

BUL møter TSI 3 søndag ettermiddag.