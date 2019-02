Fall spolerte pallmulighet

sport

De måtte ta til takke med 6.-plass. Et fall spolerte Norges pallhåp.

Norge håper å kjempe om medalje i laghoppkonkurransen i ski-VM i Seefeld 26. februar, men da må det presteres noe bedre enn i lørdagens konkurranse i slovenske Ljubno.

Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Silje Opseth og Ingebjørg Saglien Bråten slet i den slovenske bakken og endte til slutt på 6.-plass med 909,9 poeng. Det var 27 poeng bak Østerrike på 3.-plass. Tyskland tok en overlegen seier med 1001,3 poeng, mens Slovenia fulgte på plassen bak med 975,9 poeng.

Norge kunne kjempet om medalje, men et fall fra Bråten i finaleomgangen sluknet det norske håpet.

– Jeg klarte ikke å sette landinga helt, så skled den ene skien ut. Da var det bare å legge seg ned, sier Braaten.

Heldigvis står alt bra til med 19-åringen.

– Alt står bra til. Bare litt forslått i skuldra og armen, så det er ikke noe verre enn det, opplyser hun.

Lundby har prestert svært individuelt godt i verdenscupen og tok sin sjette strake seier fredag med to hopp på 90,5 meter. Lørdag lød hoppdronningens bestenotering på 85,5 meter. Strøm hoppet like langt. I dag venter et nytt enkeltrenn i Slovenia. (©NTB)