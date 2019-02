Brutal oppvisning

sport

BUL - TSI 40-10:

Tre kamper på to dager er åpenbart ikke noe problem for BUL-damene. Helga startet på best mulig vis da topplaget TSI ble slått 26-23 i BUL-hallen lørdag formiddag. Noen timer senere vant bossekopingene 28-17 over TSI 2, og søndag var det Tromsø-studentenes tredjelag som var motstander. Det ble en ren maktdemonstrasjon fra hjemmelagets side.

Selv uten toppscorer Hanna Pollen Johansen vartet BUL opp med strålende angrepshåndball og ikke minst svært solid forsvarsspill. Laget til Vebjørn Slettli slapp bare inn syv mål før pause, og etter hvilen strammet de ytterligere inn defensivt. Bare tre ganger klarte TSI 3 å finne veien til nettmaskene i andre omgang.

Hele 11 BUL-spillere scoret mål i søndagens oppgjør. Sunniva Hove satte inn syv scoringer, mens Ane Kåberg og Tonje Tauselv ordnet seks nettkjenninger hver. Resten av målene fikset Ulrikke Rye Josefsen (5), Johanne Wøhni Hansen (5), Johanne Røst Gudmestad (3), Marita Lundgren-Mathilassi (3), Ragnhild Tronsen (2), Eline Viktoria Ulvestad (1), Thea Seppola Kristiansen (1) og Hedda Pedersen (1).

Kampen endte 40-10 i BULs favør. Hjemmelaget ledet 18-7 til pause.

Med full poengpott i helga har BUL satt seg selv i en meget gunstig situasjon med tanke på seriegull og opprykkskvalifisering. De leder serien med fire poengs forsprang på TSI, som har to kamper mindre spilt. TSI kan med full pott i sine fem siste kamper komme opp på samme poengsum som BUL (hvis også BUL vinner sine gjenværende kamper). Men BUL har med lørdagens seier flere poeng enn TSI innbyrdes. Da lagene møttes i Tromsø ble det uavgjort 29-29.

BUL møter Tverrelvdalen 2 (borte), Tromsø 2 (hjemme) og Tromsø 3 (hjemme) i sine tre siste kamper.