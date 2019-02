Klarte ikke å stoppe TSIs seiersrekke

sport

BUL - TSI 25-33:

Med flere tidligere BUL-spillere på laget har TSI herjet med motstanderne i 3. divisjon denne sesongen. Lørdag møttes den suveren serielederen og toer BUL til toppkamp i BUL-hallen. Gjestene fra Tromsø hadde vunnet 11 strake kamper før de kom til Nordlysbyen, og her sikret de seg nok en skalp.

BUL, som i all hovedsak består av unge talenter som ikke får så mye spilletid for samarbeidsklubben Alta IF i allnorsk 2. divisjon, hang lenge med, og det så ut som at det skulle bli en spennende avslutning på kampen. Men de siste ti minuttene gikk det meste galt for BUL-spillerne, og TSI kontret inn mål på mål.

Til slutt var det åtte mål som skilte lagene. TSI har 11 poengs forsprang på serietoer BUL, som slo TSIs andrelag 37-22 litt senere lørdag ettermiddag. BUL skal møte TSI 2 en gang til før gjestene reiser hjem. Dette oppgjøret spilles i BUL-hallen søndag klokken 10.30.

Eskil Hove var BULs mestscorende spiller i kampen mot TSI. Han noterte seg for seks fulltreffere. Henning Rushfeldt, Sigve Åkerøy Pettersen og Niclas Lindholm Andersen satte inn fem mål hver. Mot TSI 2 var det Niclas Lindholm Andersen og Børge Lampe Hagberg som var farligst foran mål med syv nettkjenninger hver.