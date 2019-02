Fall ødela Norges pallsjanser

sport

Lørdag var det lagkonkurranse i verdenscupen for kvinner, og Norge hadde et håp om å kapre en plass på pallen. Slik gikk det ikke. Anna Odine Strøm, Maren Lundby, Silje Opseth og Ingeborg Saglien Bråten fikk det ikke helt til å stemme i Slovenia, og måtte ta til takke med sjetteplass. Et fall spolerte Norges pallsjanser.

Tyskland tok en overlegen seier med 1001,3 poeng, mens Slovenia fulgte på plassen bak med 975,9 poeng. Norge kunne kjempet om medalje, men et fall fra Bråten i finaleomgangen sluknet det norske håpet.

– Jeg klarte ikke å sette landinga helt, så skled den ene skien ut. Da var det bare å legge seg ned, sier Braaten.

Heldigvis står alt bra til med 19-åringen.

– Alt står bra til. Bare litt forslått i skuldra og armen, så det er ikke noe verre enn det, opplyser hun.

Maren Lundby har prestert svært individuelt godt i verdenscupen og tok sin sjette strake seier fredag med to hopp på 90,5 meter. Lørdag lød hoppdronningens bestenotering på 85,5 meter. Strøm hoppet like langt.

Hjemmehåpet Nika Kriznar sto for rennets desidert lengste hopp med 93,5 meter i finaleomgangen. Det var en forbedring på to meter fra første omgang.

Søndag venter et nytt individuelt verdenscuprenn i Slovenia. Anna Odine Strøm ble nummer ti i fredagens konkurranse.