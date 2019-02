Strøm på 10. plass

sport

Anna Odine Strøm er på plass i Slovenia, der det arrangeres to individuelle renn og én lagkonkurranse i verdenscupen i hopp for kvinner denne helga.

I fredagens individuelle renn var det nok en gang Maren Lundby som gikk til topps. Lundby ledet med kun 0,8 poeng på Sara Takanashi før finaleomgangen, men Bøverbru-jenta viste styrke da hun som siste hopper utfor økte den ledelsen betydelig.

To hopp på 90,5 meter ga Lundby 268,9 poeng og en klar seier. Takanashi endte 5,2 poeng bak etter et hopp på 88,5 meter i finaleomgangen.

– Det føles fantastisk. Det var en flott atmosfære, og jeg nøt det virkelig, sa Lundby i et kort intervju med arrangøren etter seieren.

Anna Odine Strøm gjorde en mer enn godkjent konkurranse i Ljubno med hopp på 84,5 og 86,5 meter. Det ga 244,8 poeng og 10. plass.

Silje Opseth hadde ikke en like god dag, men kom seg til finaleomgangen med et hopp på 84 meter i første omgang. Holeværingen hoppet like langt i finaleomgangen, og til slutt ble det 22. plass.

Ingebjørg Saglien Bråten landet på 77,5 meter og kom ikke videre til finaleomgangen.