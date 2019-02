Sterke følelser i sving

sport

Håkegård Pedersen, som er tante til nybakt verdensmester Sverre Lunde Pedersen, lot følelsene få fritt spillerom da 26-åringen gikk raskest av samtlige på torsdagens 5000 meter på skøyter i Inzell.

– Det er så utrolig stort at Sverre klarte dette. Helt siden han var ungdom har han sagt at målet var å bli verdens beste skøyterløper. Det er han nå, sier en stolt Anita Håkegård Pedersen til A-sporten.

Sverre til topps Herjet og tok Norges første VM-gull på 5000 meter.

Hun var på Gardermoen da nevøen knuste konkurrentene på 5000-meteren i VM enkeltdistanser.

– Jeg fulgte gulløpet på ipaden min, og klarte selvfølgelig ikke å holde følelsene i sjakk. Dermed kom mange andre til for å se hva som skjedde. Til slutt var det mange som så løpet sammen med meg, og det var utrolig spennende. Sven Kramer hadde jo allerede gått, og han mente selv at det var et bra løp fra hans side. Han trodde imidlertid at noen kunne slå tiden hans, men ikke at det skulle være Sverre, ler hun.

– Etter den voldsomt sterke starten til Sverre fryktet jeg selvsagt at han skulle sprekke. Det fryktelige fallet som ødela for han i fjor satt dessuten godt plantet i minnet, så jeg var vanvittig nervøs på den siste runden. Men han holdt ut og slo konkurrentene med godt over fire sekunder, noe som er en helt fantastisk prestasjon. Jeg var så glad at tårene trillet etter triumfen. Jeg vet veldig godt hvor hardt Sverre har jobbet for å bli verdensmester.

Lunde Pedersen har gitt beskjed at han ikke stiller til start på 10.000-meteren. Men han skal gå lagtempo fredag kveld og 1500 meter på søndag.

– Jeg er jo helt gæren når det kommer til idrett, og det er ekstra artig når det handler om en person som man har et så nært forhold til. Det blir nok mye roping, skriking, jubel og tårer foran tv-skjermen også i helga. Før var det 1500 meter som var Sverres beste distanse, så det blir spennende å se hva han kan få til. Men målet hans var å ta VM-gull på 5000 meter. Med det i boks er mesterskapet berget uansett hvordan det går på de to siste distansene, smiler Håkegård Pedersen.

Sverre Lunde Pedersens kjæreste Ingunn, samt foreldrene følger mesterskapet fra tribuneplass. Pappa Jarle Pedersen er som kjent opprinnelig fra Kåfjord, men har bodd i Bergen i mange år.

– Jeg snakker jo mye med Jarle, og vi var spente på hvordan det ville gå med ny trener og nytt treningsopplegg denne sesongen. Det startet ikke så veldig bra. Men det var først nå han skulle prikke inn toppformen, og de har jo åpenbart truffet godt med opplegget. Det er stort at Sverre er historisk som første nordmann med VM-gull på 5000 meter. Og ikke minst den beste 5000 meter-tiden noensinne i Europa. Det er klart vi er stolte, avslutter hun.