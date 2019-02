Stoppertalent fra Bodø/Glimt klar for Alta

sport

Det høyreiste stoppertalentet kommer fra Bodø Glimt på lån og slutter seg til troppen umiddelbart.

Andreas trente med Alta IF noen dager i januar og gjorde et solid inntrykk. Med 194 cm på strømpelesten ruver han godt i Finnmarkshallen. Han beskrives i en pressemelding som en trygg igangsetter av spillet fra det bakre leddet.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og fikk et flott inntrykk av klubben i perioden jeg trente her i januar. Dette er en spennende utfordring som jeg ser frem til å ta fatt på, En spennende spillestil, nytt miljø og ut av komfortsonen fra det trygge miljøet i Bodø er noe jeg tror vil utvikle meg som spiller og person, sier han.

Bryant Lazaro er veldig glad for at Andreas velger Alta IF.

– En spennende spillertype som på kort og lang sikt blir artig å følge.

Første mulighet til å se Andreas og resten av gjengen er allerede lørdag mot Norild.