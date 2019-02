Nora og Ingvild viste seg frem på Equinors talentleir

sport

Den siste uken har Equinor talentleir blitt arrangert i Sarpsborg med de største fotballtalentene på 15 og 16 år. Først med en samling for guttene og deretter jentene. Equinor Talentleir er siste hinder før et eventuelt landslagsuttak.

På talentleiren har to talenfulle Alta-jenter deltatt. Nora Hegg fra BUL og Ingvild Toft fra Alta IF har fått vise seg frem på aller øverste nivå. Nora Hegg er godt fornøyd med oppholdet i Sarpsborg.

– Det var veldig morsomt å møte folk med samme interesser som meg. Det betyr mye å bli tatt ut når man har jobbet for det. Det er veldig høyt nivå her på både spillere og trenere og jeg tar med meg motivasjon hjem. Jeg har fått nye venner og gode minner, sier BUL-spilleren.

Landslagsskolen har som intensjon å identifisere de mest lovende 13-16-åringene i landet. Landslagsskolen skal først og fremst være en arena hvor spillerne høster erfaringer som de tar med seg tilbake til treningshverdagen og sine respektive klubber, opplyser Norges fotballforbund i en pressemelding.

– Målet med samlingen er å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er cirka 1000 spillere per kull som vurderes som talenter og er inne på et eller annet nivå i Landslagsskolen, så spillerne skal være stolte over å bli tatt ut her, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland.