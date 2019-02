Mika bannet seg til finalen i sjette gir

sport

Hætta legger ikke skjul på at hun er kjempeglad for at hun gikk videre til neste finaleepisode. Alt annet mener hun hadde vært kjipt, når hun først har kommet så langt.

– Allikevel er jeg ikke helt fornøyd med egen kjøring, og har mange tanker om hva jeg burde gjort annerledes og hva som skulle vært bedre, men det nytter jo ikke tenke på det nå - gjort er gjort, kjørt er kjørt og jeg dro i alle fall ikke hjem, stråler hun.

Ny vri

I denne delen av finalen fikk ikke deltagerne lengre kjøre sine egne biler. Nå stilte NRK med bilene som skulle brukes til bilcross. Men med en liten vri. Det var førstemann til mølla for å velge bil.

– Å få kjøre med løpsbiler var helt herlig, det var deilig å slippe å være nervøs for egen veibil. Det som hadde vært enda bedre ville jo vært om jeg hadde kjørt min egen banebil, men skit au, som bilcrossfører må man bare venne seg til å kjøre mye forskjellig, siden man sjelden har samme bil over lengre tid.

Hætta endte med Opel Corsa med 120 hestekrefter og forhjulsdrift.

–Jeg var i grunn veldig fornøyd når jeg fikk tak i Corsaen, fordi jeg var redd for å ende opp med Volvo og bakhjulstrekk. Det hadde jeg ikke lyst til, for jeg har sabla lite erfaring med bakhjulstrekk. Aller helst ville jeg ha Vectraen, men Liz var allerede halvveis der når jeg begynte å løpe, så jeg måtte safe og gå for Corsaen. Ingen tvil om at jeg ble lettet over å få en liten gnager, som vi kaller små forhjulstrekkere, forklarer hun.

Klar, ferdig kjør!

I første utfordring var det om å kjøre fortest mulig gjennom en ferdighetsløpye på banen i Muruvik. Hætta endte på 01:37:05 – andreplass og bare noen hundredeler bak Sebastian.

Hætta mener ferdighetsløypa gikk ganske bra.

– Jeg kjørte jo bilen med færrest hester og slet med å få bilen opp i fart, så det gikk ikke særlig fort på langstrekkene, men jeg følte at jeg kjørte smart og ryddig. Noen tabber ble det, og jeg skulle så absolutt hatt mer fart, men bilen var veldig nervøs og ikke så god å kjøre. Jeg føler at jeg presset både meg og Corsaen godt, og det var veldig deilig at det gikk såpass bra.

– Hva med tiden din?

– Man ønsker selvfølgelig alltid å vinne, men jeg var veldig fornøyd med andreplass, og kanskje mest av alt med å slå Liz. Vi har jo veldig lik bakgrunn og har erfaring fra samme type bilsport. Det er også henne jeg sammenligner meg selv mest med og som det er viktigst å slå.

– Sebastian anser jeg jo nesten som proff, for han har kjørt «skikkelig» bilsport og er veldig dreven, så det gjorde ikke noe å tape for han. Jeg synes det er rått å miste giret rett før mål, trille over startstreken og alikevel vinne. Da er man flink og fortjener seier, sier Hætta.

Tid for auksjon

I andre utfordring skulle de ut på banen Ler, utenfor Trondheim. Denne gangen ble det auksjon som skulle avgjøre hvem som skulle kjøre hva. Prinsippet er at man kan legge inn bud på alle bilene som har kjørt i finalen. En loddtrekning avgjør hvem som får bilen.

Hætta endte nok en gang opp med Opelen, men Saab eller Vectra var førstevalget.

– Jeg ville ikke risikere at den «ødelagte» Volvoen sto uten bud og at jeg ble stående med den hvis jeg ikke vant en av de to andre, så jeg måtte safe med noen bud på Corsa.

– Det er mye mulig utfallet hadde vært annerledes om jeg hadde klart å få tak i en annen bil, for den lille Corsaen hadde dårlig understell og jeg humpet jo bare rundt på banen. Allikevel er hodet det aller viktigste, og det er ikke umulig å vinne selv om man har minst motor og teoretisk sett den dårligste bilen. Jeg hadde vel å merke kosa meg litt hvis Liz hadde fått baktrekker og jeg kunne fått Vectraen, det ville vært spennende.

Med Corsaen i boks, var det på tide med et innledende heat, som avgjorde hvem som fikk startspor 1, «pole position» i finaleheatet. At denne gikk til Liz mener Hætta ikke var avgjørende.

– Selv om man er nærmere innersporet, får man en strakere linje når man får et spor mer i midten. Startsporet var jeg derfor veldig lite opptatt av, og tror ikke det hadde så mye å si for sluttresultatet. Liz hadde nok uansett vært raskest, mener hun.

– NRK har fremstilt oss som vi er: Usensurerte og ærlige – Det er ingen tvil om at det er for lite nordnorske dialekter på TV når banning skaper ramaskrik i sosiale medier, mener TV-aktuelle Mika Hætta.

Førsteplassen glapp

– Du valgte helt til slutt med å kjøre innom alternativsporet – kan det ha kostet deg seieren?

– Jeg kunne ikke kjøre alternativsporet på samme runde som de andre, for da hadde jeg aldri kommet meg forbi. Vanligvis tar jeg aldri alternativen før på siste runde dersom jeg leder heatet, og samme taktikk tenkte jeg å ta i finalen. Vanligvis pleier jeg derimot å kjøre slik at det blir større avstand mellom meg og andreplassen, men Liz tok meg jo til og med igjen, så det kan hende det hadde vært smartere av meg å ta alternativen runden etter Liz og ligge å jakte på henne.

– Da hadde jeg nok kapret andreplassen, siden det ikke ville vært like enkelt for Sebastian å komme forbi. Seieren hadde Liz nokså greit i sin hule hånd, og jeg tror ikke jeg hadde klart å slå henne i Corsaen. Hun er for dreven og erfaren, og gjør ikke store tabber - hos meg koket det derimot, og jeg gjorde mange små feil som jeg egentlig burde være flink nok til å unngå.

En seier hun mener Liz fortjener.

– Hun er helt rå på bilcross, og var vel gjerne den «forventede» vinneren av bilcross. Det gjorde jo at jeg hadde ekstra lyst til å slå henne, nettopp fordi hun er så flink. Men det klarte jeg ikke, og det burde egentlig ikke være noe stor overraskelse for meg, men selvfølgelig ble jeg skuffa likevel. Jeg hadde jo såå lyst til å vinne, utroper hun.

Selv i ettertid irriterer hun seg over nederlaget.

– Det aller verste var at jeg havnet på tredjeplass bak Sebastian, han burde jeg slått i bilcross. Så jeg er ikke fornøyd med meg selv og kjøringen min, ei heller bilen. Det ble en salig blanding av ting som ikke helt funka, så da ble det sånn. Heldigvis røyk jeg ikke ut, og alt kan skje i bilcross.

Gleder seg

I neste episode skal det kjøres Formula Offroad og Rallycross. En opplevelse Hætta ble helt målløs av.

–Jeg var livredd. Virkelig, skratter hun

– Det var nesten så jeg ikke turte å kjøre, for jeg var så redd. Jeg har alltid trodd at jeg er en tøffing og at sånne ting ikke skulle bli no problem, men når jeg sto i et svært grustak og kikket opp på toppen vi skulle kjøre til, ble jeg helt målløs og redd.

Men å gi seg og ikke kjøre var ikke noe alternativ.

– Men jeg blir nesten skjelven bare jeg tenker på følelsen av å sette seg inn i bilen og høre klokka som tikker ned. Jeg var så redd, og det var veldig nytt for meg – det er veldig sjeldent jeg blir skremt, sier hun.

– Jeg husker veldig lite av selve kjøringen i grustaket bortsett fra følelsen av hjertet som banker og at hodet var helt tomt for tanker, jeg var så himla redd, så det blir kjempespennende å se det neste uke.

Ifølge Hætta blir det en veldig tøff episode.

– Jeg gleder meg voldsomt! Ikke minst blir det rallycross, noe jeg ønsker å begynne med, så det var veldig interessant. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si, men jeg slet med at bilen min fusket og stoppet flere ganger i løpet av en runde, så jeg gruer meg til å se det på skjermen.

