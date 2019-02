Nok en seier til Malene

sport

I helgen var det 9. og 10. runde i AMSOIL snowcross i Mt. Pleasant i Michigan. Forventningene til Malene Trosten Andersen denne helgen var ikke mindre etter seieren forrige helg.

Hun fulgte opp med nok en seier. Natt til lørdag norsk tid kjørte hun best av alle og vant dermed det 9. løpet. Og for å kopiere helgen før, så ble det en andreplass i det andre løpet for helgen, opplyser Norges Motorsportforbund.

Malene skriver på Facebook at hun er superfornøyd med helgen, og ser frem mot neste løp. Sammenlagt ligger hun fortsatt på en tredjeplass, kun to poeng bak andreplassen.

Nå er det noen uker med hard trening før det braker løs igjen i Salamanca 22. og 23. februar.