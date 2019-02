Klatrer mot norgestoppen

sport

Jørgen Strøm troner som en av landets største l skiskyttertalenter på sitt alderstrinn. Tverrelvdalingen imponerte da han i sine to første norgescuprenn i vinter ble nummer fem og syv.

Det var nemlig karrierebeste for Jørgen, som aldri hadde vært bedre enn nummer ti i norgescupsammenheng i skiskyting da han gjorde seg klar for innskyting i Os i Nord-Østerdal, som ligger ti minutters kjørring unna Røros.

Spent før start

Strøm la ikke skjul på at han var spent foran vinterens første møte med de beste i landet. Han var syk og mistet de første rennene da juniorens norgescup ble innledet i starten av januar i Ål i Hallingdal. I helga var Alta skiskytterlag-utøveren frisk og rask.

– Jeg hadde ikke satt meg spesifikke resultatmål da jeg kom hit. Det primære var å få det til – og så fikk jeg eventuelt ta det derifra. Men jeg visste at jeg hadde gode muligheter til å hevde meg dersom jeg lyktes på standplass. For jeg har vært i bra langrennsform i det siste. I skiskyting er det som oftest skytingen som er avgjørende for hvor bra totalresultatet blir, sa Jørgen etter at han hadde blitt nummer sju i lørdagens norgescupsprint. Ett døgn senere toppet han det.

Stø på avtrekkeren

Strøm både var like stø på avtrekkeren og gikk fortere da han fosset inn til en femteplass i Hedmark-kulda. Jørgen kunne fortelle at han helst hadde sett at det ble jaktstart. På grunn av bitende kulde og vind ble den omgjort til en ny sprint. Juryen ville ikke at utøverne skulle utsettes for den påkjenningen det er å konkurrere over en såpass lang distanse. Intervjuobjektet syntes det var defensivt og hadde helst sett at jaktstarten gikk som planlagt.

Jørgen Strøm, som går det tredje året på videregående, har også markert seg nasjonalt i langrenn. Han gikk fort i flere renn forrige vinter og har ambisjoner om å gjøre det i år. Til helga skal han på nytt prøve å sanke norgescuppoeng når det er norgescup i langrenn. Det er i skøyting og det som er favorittstilarten at forventningene er størst for den hurtige og eksplosive skiskytteren som også har god fysisk kapasitet. Det beviste han i helga.

– Hva satser du mest på av langrenn og skiskyting, Jørgen?

– Jeg har lyst til å gjøre det bra i begge og kommer til å kombinere de to idrettene så lenge det er praktisk mulig. Det blir tre ukentlige skiskytterøkter på skolen og jeg trener både skøyting og klassisk selv om jeg er mest begeistret for førstnevnte stilart. Jeg føler meg en god del sterkere enn i fjor på samme tidspunkt og er derfor spent på hva denne vinteren vil bringe, sier Strøm.