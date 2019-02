Herjet på hjemmebane

sport

Som så mange ganger før var det Alta-klubbene som dominerte i den tradisjonsrike håndballturneringen, som ble avsluttet med finalekamper i Altahallen på søndag. BUL imponerte aller mest med seks gull, to sølv og seks bronse, og var med det Altaturneringens soleklart beste klubb. Alta IF fulgte opp med ett gull, seks sølv og seks bronse. Det er totalt 27 medaljer. Til sammenligning reiste Tromsø-klubbene Bravo og Tromsø HK hjem med syv medaljer i bagasjen.

Møttes i finalen

Bossekop ungdomslag spilte seg frem til finale med to lag i klasse G12 2. års. Her vant «førstelaget» 8-5, men guttene jublet sammen etter kampslutt. Gjengen trener nemlig sammen, og er faktisk ikke ukjent med å møtes i finalekamper.

Altaposten sendte direkte fra to av banene lørdag, samt fra finalene søndag. Direktesendingene finner du under (forbeholdt for abonnenter)

Se opptaket fra finalene her Altaposten sendte direkte fra Altaturneringen i håndball.

– Vi har faktisk møttes i en finale før, så dette var ingen ukjent situasjon for oss. Det er kjempeartig at vi har så mange gode spillere, sier målvakt Jonas Thomassen Kalland, som bidro sterkt til at BUL 1 stakk av med turneringsseieren.

Se stor bildeserie fra helga her

Den reaksjonssterke 12-åringen hadde lite å utsette på innsatsen til sine hardtarbeidende lagkamerater.

– Vi vant samtlige kamper, og gjorde det med stil. Jeg er imponert over det som ble prestert fremover på banen. Det er bare å glede seg til fortsettelsen. Vi har mer på lager, smiler Thomassen Kalland lurt.

Han spilte også kamper i 13-årsklassen, men her røk laget ut før finalen.

– Det var en fin erfaring. Jeg fikk spilte mange kamper denne helga, og det er jo det som er artig. At vi avslutter turneringen med gull og sølv og bare bonus.

Finaleresultater:

Finale G12 - 1. års:

Alta IF 1 - BUL G12 1. års 6-10

Bronsefinale G12 - 1. års:

Alta IF 2 - Skjervøy 5-4

Finale G12 - 2. års:

BUL 2. års 1 - BUL 2. års 2 8-5

Bronsefinale G12 - 2. års:

Alta IF 2. års - Bravo 10-7

Finale G13:

BUL G13 1 - Alta IF 2 10-9

Bronsefinale G13:

Alta IF 1 - BUL G13 2 10-8

Finale G14:

Skjervøy - Bravo 8-13

Bronsefinale G14:

BUL 04 2 - Tromsø HK G14 10-9

Finale G15:

Tromsø HK G15 - Alta IF 2 12-11

Bronsefinale G15:

Vadsø TK - BUL 7-10

Finale G16:

BUL - Bravo 17-9

Bronsefinale G16:

Alta IF - Kiruna 12-4

Finale G18:

BUL - Kiruna 9-8

Bronsefinale G18:

Honningsvåg - Alta IF 7-8

Finale J12 - 1. års:

Bravo 2 - Vardø 4-3

Bronsefinale J12 - 1. års:

BUL 1 - Tromsø HK Redskins 10-5

Finale J12 - 2. års:

BUL 2. års 1 - Tromsø 2. års 1 3-4

Bronsefinale J12 - 2. års:

BUL 2. års 3 - Nerskogen 2 5-2

Finale J13:

Honningsvåg - Alta IF J13 1 2-5

Bronsefinale J13:

BUL - Frea 9-5

Finale J14:

Alta IF J14 - Vadsø 9-10

Bronsefinale J14:

Tromsø HK - BUL J04 13-6

Finale J15:

Alta IF - Tromsø HK 5-11

Bronsefinale J15:

BUL - Nerskogen 10-9

Finale J16:

Sørreisa - Tromsø HK 7-5

Bronsefinale J16:

Bravo - Alta IF 6-14

Finale J18:

BUL - Alta IF 8-3