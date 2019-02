Klatret til 9.-plass

sport

Alta IF hopp og kombinert har mye å glede seg over for tiden. Anna Odine Strøm har virkelig tatt steget opp blant de aller beste i verden, og presterer på en jevnt høyt nivå uke etter uke. Lørdag landet hun på 79 meter i første omgang, og selv om hun slo av 1,5 meter i finaleomgangen kapret hun syvendeplass i det første av to verdenscuprenn i Hinzenbach i Østerrike.

Søndag var det klart for et nytt renn, og Strøm klarte nok en topp ti-plassering. Hun fikk ikke fullklaff og landet på 82 meter i første omgang. Men i finaleomgangen hoppet hun meteren lenger og bykset oppover fra 12.- til 9.-plass. Dermed fortsetter hun den gode trenden. Hun har havnet blant de ti beste i de siste ni verdenscuprennene. Alt tyder på at vi får se henne i VM om et par uker, men uttaket er fortsatt ikke offentliggjort.

Som på lørdag var det ingen som kunne gjøre noe med Strøms lagvenninne Maren Lundby. Med rennets lengste svev tok verdenscuplederen nok en suveren seier i østerrikske Hinzenbach søndag. Med to gode hopp på 90 og 88,5 meter var 24-åringen igjen i en egen klasse. Med seieren gjentok hun lørdagens triumf, og hun tok samtidig sin femte verdenscupseier på rad. Det var også sesongens sjette seier totalt.

– Denne seieren henger også høyt. Det viser at jeg kan takle presset, sa Maren Lundby til NTB.

Japanske Sara Takanashi ble nummer to, 9,6 poeng bak den norske vinneren. Verdenscuptoer Katharina Althaus ble nummer tre. Tyskeren klinket til med 89 meter i sitt første hopp, men tok av halvannen meter finalehoppet og falt én plass.

Anna Odine Strøm er for øvrig nummer 9 i verdenscupen sammenlagt etter søndagens renn. Hun er nestbeste norske utøver med god margin. Silje Opseth er på 19. plass, mens Ingebjørg Saglien Bråten er nummer 38. 49 utøvere har tatt verdenscuppoeng denne sesongen.