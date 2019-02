Møtte overmakten i første hjemmekamp

sport

Alta IF - Nøtterøy 24-32:

Lørdag kunne omsider Alta-publikummet med egne øyne se samarbeidslaget fra Nordlysbyen som har gjort det så bra i den allnorske Bringserien. Alta IF, som er klubben byens beste 16-åringer har spilt for i denne serien, møtte Nøtterøy på hjemmebane. Altahallen var godt besøkt, så det var tydelig at mange ønsket å se Altas største håndballtalenter måle krefter med et av avdelingens beste lag.

Dessverre ble det ikke poeng til hjemmelaget i den første av to kamper Alta IF skal spille denne helga. Gjestene fra Nøtterøy hadde to ekstremt gode spillere som Alta IF-forsvaret ikke maktet å stoppe. Magnus Vik Gabrielsen og Matias Landsrød Haug scoret til sammen 24 av Nøtterøys 32 scoringer. Det var like mange mål som hele Alta IF-laget scoret.

– Jeg synes vi klarte oss bra de første minuttene. Men så begynte vi å bytte en del, og da fikk vi ikke samspillet til å sitte lengre. Det er skuffende at vi ikke lyktes bedre, sa Alta IFs Sigve Åkerøy Pettersen til A-sporten rett etter kampslutt.

Han synes ikke nivåforskjellen var avskrekkende.

– De har ikke noe spesielt mye bedre lag enn det vi har. Vi burde helt klart fått mer ut av denne matchen. De fikk et forsprang på fem-seks mål, og den luka klarte vi aldri å tette. Men det er bare å glemme dette så fort som mulig. Det er bare noen timer til vi møter Storhamar, og da skal vi vise oss fra en bedre side. Vi kan mye bedre enn dette, fastslo den talentfulle bakspilleren.

Sigve Åkerøy Pettersen og Torbjørn Wallem Bøe var Alta IFs mestscorende spillere i denne matchen. De satte inn syv mål hver. Eskil Hove hadde fire nettkjenninger.

Oppgjøret mot Storhamar spilles i Altahallen lørdag klokken 17.00. De som ikke har anledning til å følge kampen fra tribuneplass kan se matchen direkte her på altaposten.no.