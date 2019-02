Tøff kamp om plassene

sport

Som alltid er det vanvittig hard kamp om plassene i den norske VM-troppen som setter kursen for Seefeld om to uker. I sprint har Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo mer eller mindre sikret sine plasser på laget. Trolig ligger også Sindre Bjørnestad Skar veldig godt an. Han kan vise til sterke resultater i denne øvelsen sesongen gjennom.

Det betyr at sprintlandslagstrener Arild Monsen trolig bare har én plass igjen på laget. Hvem som får den avgjøres i løpet av de neste ti dagene. NM-sprinten fredag har status som uttaksrenn. 9. februar er aller siste sjanse til å overbevise Monsen under verdenscupsprinten i Lahti.

Finn-Hågen Krogh, Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli, Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl – alle høyaktuelle – stiller på startstreken i fredagens NM-sprint. Det gjør også en 22-åring som har kommet litt ut av intet. Eirik Valnes ble riktignok omtalt som et kjempetalent av landslagssjef Vidar Løfshus i november, men det var trolig ikke mange som så på ham som en kandidat til VM-laget i sprint.

Inntil nå.

– Jeg har en drøm. Jeg skal gjøre alt for å klare det. Men det var en fjern drøm før sesongen og det er ikke verdens undergang hvis det ikke går. Men jeg skal gi jernet, sier Valnes til NRK.

Emil Iversen mener Finn-Hågen Krogh og de andre rutinerte sprinterne har presset på seg foran fredagens NM-øvelse.

– Nå skal ikke jeg gå fredag. Jeg slipper heldigvis å bekymre meg for ham (Eirik Valnes red.anm.). Men Brandsdal og Krogh bør være foran ham til slutt hvis de skal få delta i VM, sier Meråker-gutten.